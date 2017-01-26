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26 января 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Страндберга не спас «Вестерло» от поражения в матче с «Андерлехтом»

Соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» победил в гостях со счётом 4:2 «Вестерло» в матче 23-го тура чемпионата Бельгии.

На 10-й минуте голом отметился бывший нападающий московского ЦСКА Карлос Странберг, который был отдан «Брюгге» в аренду «Вестерло». Тем не менее первый гол 20-летнего шведского форварда за «Вестерло» не спас его новую команду от поражения. «Андерлехт» без особых проблем одержал пятую кряду победу в чемпионате страны.

В таблице чемпионата Бельгии соперник «Зенита» после 23 матчей располагается на второй строчке, отставая на два очка от лидирующего «Брюгге».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» состоится 16 февраля в Брюсселе.

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