Реднапп: Руни стоит вернуться в «Эвертон» и вывести клуб в Лигу чемпионов

«Моуринью не видит в Руни игрока стартового состава, так как считает, что Ибрагимович лучше. Может быть, для Уэйна пришло время отправиться туда, где его хотят видеть и где он может стать значимым игроком. Он мог бы вернуться в “Эвертон”, так как является поклонником этого клуба. Мог бы вывести клуб в Лигу чемпионов перед тем, как завершить карьеру, и превратить ливерпульцев в топ-клуб, так как является игроком, который делает на поле разницу», — цитирует Реднаппа talkSPORT.