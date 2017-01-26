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26 января 2017, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Реднапп: Руни стоит вернуться в «Эвертон» и вывести клуб в Лигу чемпионов

Известный английский специалист Гарри Реднапп выразил мнение, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни следует вернуться в «Эвертон», воспитанником которого он является.

«Моуринью не видит в Руни игрока стартового состава, так как считает, что Ибрагимович лучше. Может быть, для Уэйна пришло время отправиться туда, где его хотят видеть и где он может стать значимым игроком. Он мог бы вернуться в “Эвертон”, так как является поклонником этого клуба. Мог бы вывести клуб в Лигу чемпионов перед тем, как завершить карьеру, и превратить ливерпульцев в топ-клуб, так как является игроком, который делает на поле разницу», — цитирует Реднаппа talkSPORT.

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