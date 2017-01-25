Луис Энрике: Месси эволюционировал и превратился в тотального футболиста
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что нападающий каталонской команды Лионель Месси улучшил свою игру до такой степени, что превратился в «тотального футболиста».
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«Бесспорно, Месси эволюционировал. Мы годами видели его в роли бомбардира, и сейчас он тотальный футболист. Он в состоянии делать всё и в атаке, и в защите. Это прототип техничного футболиста, которому для игры достаточно одного или двух касаний, который может играть без мяча. Это уникальный игрок», — цитирует Энрике FourFourTwo.
В нынешнем сезоне Месси провёл 24 матча за «Барселону» в Лиге чемпионов, Кубке и чемпионате Испании, записав на свой счёт 27 голов и шесть голевых передач.
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