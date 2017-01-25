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25 января 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луис Энрике: Месси эволюционировал и превратился в тотального футболиста

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что нападающий каталонской команды Лионель Месси улучшил свою игру до такой степени, что превратился в «тотального футболиста».

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«Бесспорно, Месси эволюционировал. Мы годами видели его в роли бомбардира, и сейчас он тотальный футболист. Он в состоянии делать всё и в атаке, и в защите. Это прототип техничного футболиста, которому для игры достаточно одного или двух касаний, который может играть без мяча. Это уникальный игрок», — цитирует Энрике FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Месси провёл 24 матча за «Барселону» в Лиге чемпионов, Кубке и чемпионате Испании, записав на свой счёт 27 голов и шесть голевых передач.

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