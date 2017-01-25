«Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании после ничьей с «Эйбаром»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» сыграл на выезде вничью с «Эйбаром» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании по футболу и вышел в полуфинал турнира.
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Встреча, прошедшая в среду в Эйбаре, завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Хосе Мария Хименес (49-я минута) и Хуанфран (85), у хозяев отличились Серхи Энрик (73) и Педро Леон (80).
Первый матч этих команд, прошедший в Мадриде, завершился со счетом 3:0 в пользу «Атлетико».
Таким образом, «Атлетико» стал вторым полуфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию турнира пробился «Алавес».
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