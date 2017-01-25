Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28554025/
25 января 2017, 23:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании после ничьей с «Эйбаром»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» сыграл на выезде вничью с «Эйбаром» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании по футболу и вышел в полуфинал турнира.

Мадридский <span class=error>Атлетико</span> сыграл на выезде вничью с <span class=error>Эйбаром</span> в ответном матче ¼ финала Кубка Испании по футболу и вышел в полуфинал турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Эйбаре, завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Хосе Мария Хименес (49-я минута) и Хуанфран (85), у хозяев отличились Серхи Энрик (73) и Педро Леон (80).

Первый матч этих команд, прошедший в Мадриде, завершился со счетом 3:0 в пользу «Атлетико».

Таким образом, «Атлетико» стал вторым полуфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию турнира пробился «Алавес».

Эйбар
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя