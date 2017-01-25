Галлиани подтвердил, что Ньянг близок к переходу в «Уотфорд»

«Всё очень близко к завершению. Мы разрешили ему поехать в Лондон и пройти медосмотр. Что касается Окампоса, то это вариант. Мы договорились с президентом «Дженоа» подождать два-три дня. Он не сказал «да», но и не говорил «нет», — цитирует Галлиани Football Italia со ссылкой на Rai Sport.