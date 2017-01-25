Галлиани подтвердил, что Ньянг близок к переходу в «Уотфорд»
Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани подтвердил, что нападающий россонери М’Байе Ньянг близок к переходу в «Уотфорд», а также прокомментировал информацию, согласно которой заменить француза может заменить нападающий «Дженоа» Лукас Окампос. Ранее сообщалось, что «Уотфорд» арендует Ньянга с правом выкупа.
«Всё очень близко к завершению. Мы разрешили ему поехать в Лондон и пройти медосмотр. Что касается Окампоса, то это вариант. Мы договорились с президентом «Дженоа» подождать
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