«Кайсар» подписал еще одного игрока «Атырау»

Мулдаров выступал в России за «Моздок», «Краснодар-2000», «Губкин» и саранскую «Мордовию», затем переехал в «Актобе», откуда уже попал в «Кайсар», карагандинский «Шахтер» и «Атырау». В прошлом сезоне в составе «нефтяников» провел 28 матчей в Премьер-Лиге и один в Кубке страны.



Интересно, что ранее в стан «волков» перешли бывшие одноклубники Мулдарова в «Атырау» — Валентин Чуреев, Абдель Ламанж и Владимир Аржанов.