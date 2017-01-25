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25 января 2017, 23:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» подписал еще одного игрока «Атырау»

32-летний защитник Алексей Мулдаров официально стал футболистом кызылординского «Кайсара», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мулдаров выступал в России за «Моздок», «Краснодар-2000», «Губкин» и саранскую «Мордовию», затем переехал в «Актобе», откуда уже попал в «Кайсар», карагандинский «Шахтер» и «Атырау». В прошлом сезоне в составе «нефтяников» провел 28 матчей в Премьер-Лиге и один в Кубке страны.

Интересно, что ранее в стан «волков» перешли бывшие одноклубники Мулдарова в «Атырау» — Валентин Чуреев, Абдель Ламанж и Владимир Аржанов.

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Очередным новичком «Атырау» стал узбекский полузащитник Шавкат Саломов, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Жетысу» и «Шахтер», передает корреспондент Vesti.kz.
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