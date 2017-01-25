Жозе Моуринью: Фергюсон не оказывает влияния на «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что бывший наставник команды Алекс Фергюсон не оказывает влияния на его работу. Легендарный шотландец часто появляется в клубе, что и породило такие разговоры.
— Если честно, влияние Фергюсона очень невелико, — цитирует A Bola Моуринью. — Я ощущаю его поддержку. У меня всегда была его поддержка, он писал мне, мы обменивались сообщениями, когда я работал в Италии, Испании. Он не так часто появляется в клубе. Думаю, он чувствует себя совершенно свободным. Я ему говорил, что «МЮ» — его дом. Пару раз он ездил с нами в автобусе. Но не так часто.
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