Жозе Моуринью: Фергюсон не оказывает влияния на «МЮ»

— Если честно, влияние Фергюсона очень невелико, — цитирует A Bola Моуринью. — Я ощущаю его поддержку. У меня всегда была его поддержка, он писал мне, мы обменивались сообщениями, когда я работал в Италии, Испании. Он не так часто появляется в клубе. Думаю, он чувствует себя совершенно свободным. Я ему говорил, что «МЮ» — его дом. Пару раз он ездил с нами в автобусе. Но не так часто.