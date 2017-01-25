«Аталанта» не продала «Челси» полузащитника Кессиэ за 25 миллионов евро
«Аталанта» отказалась продавать в «Челси» полузащитника Франка Кессиэ. Как сообщает Daily Star, лондонцы хотели приобрести игрока, которого сравнивают с Яя Туре, а потом отдать его в аренду «Аталанте» до конца сезона. Итальянский клуб ответил отказом, поскольку интерес к Кессиэ проявляют и другие
топ-клубы.
В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в серии А 16 матчей, забив шесть мячей.
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