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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28553419/
25 января 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Аталанта» не продала «Челси» полузащитника Кессиэ за 25 миллионов евро

«Аталанта» отказалась продавать в «Челси» полузащитника Франка Кессиэ. Как сообщает Daily Star, лондонцы хотели приобрести игрока, которого сравнивают с Яя Туре, а потом отдать его в аренду «Аталанте» до конца сезона. Итальянский клуб ответил отказом, поскольку интерес к Кессиэ проявляют и другие топ-клубы.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в серии А 16 матчей, забив шесть мячей.

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