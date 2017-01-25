Кассано и «Сампдория» расторгли контракт по обоюдному согласию

В нынешнем сезоне итальянец не принял участия ни в одном официальном матче и работает отдельно от основной команды.



Таким образом, 34-летний Кассано стал свободным агентом и может подписать контракт с другим клубом.

«Сампдория» дала Кассано разрешение продолжить тренироваться с молодёжной командой генуэзцев.