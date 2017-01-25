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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28553411/
25 января 2017, 22:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кассано и «Сампдория» расторгли контракт по обоюдному согласию

«Сампдория» выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о расторжении контракта с нападающим Антонио Кассано. Клуб и форвард расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне итальянец не принял участия ни в одном официальном матче и работает отдельно от основной команды.

Таким образом, 34-летний Кассано стал свободным агентом и может подписать контракт с другим клубом.

«Сампдория» дала Кассано разрешение продолжить тренироваться с молодёжной командой генуэзцев.

Сампдория
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