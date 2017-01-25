Футбольный клуб «Бастия» запретил фанату доступ на стадион после скандала с Балотелли
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Французский футбольный клуб «Бастия» дисквалифицировал своего болельщика за расистское поведение в отношении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщается на официальном сайте «Бастии».
Балотелли после матча чемпионата Франции между «Ниццей» и «Бастией» на прошлой неделе обвинил болельщиков соперника в расистском поведении. Итальянский форвард в своем аккаунте в Instagram написал, что болельщики «Бастии» «ухали всю игру».
«Бастия» по результатам видеосъемки вычислила личность 40-летнего болельщика, который демонстрировал на матче расистское поведение. Клуб лишил фаната абонемента, а также полностью закрыл ему доступ на стадион.
|20.01.2017 22:45
|Зрители 9757
|основной раунд: 21-й тур
|Armand Cesari
Главные тренеры
|Франсуа Сикколини
|Люсьен Фавр
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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