Футбольный клуб «Бастия» запретил фанату доступ на стадион после скандала с Балотелли

Балотелли после матча чемпионата Франции между «Ниццей» и «Бастией» на прошлой неделе обвинил болельщиков соперника в расистском поведении. Итальянский форвард в своем аккаунте в Instagram написал, что болельщики «Бастии» «ухали всю игру».

«Бастия» по результатам видеосъемки вычислила личность 40-летнего болельщика, который демонстрировал на матче расистское поведение. Клуб лишил фаната абонемента, а также полностью закрыл ему доступ на стадион.