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25 января 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Бастия» запретил фанату доступ на стадион после скандала с Балотелли

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Французский футбольный клуб «Бастия» дисквалифицировал своего болельщика за расистское поведение в отношении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщается на официальном сайте «Бастии».

Балотелли после матча чемпионата Франции между «Ниццей» и «Бастией» на прошлой неделе обвинил болельщиков соперника в расистском поведении. Итальянский форвард в своем аккаунте в Instagram написал, что болельщики «Бастии» «ухали всю игру».

«Бастия» по результатам видеосъемки вычислила личность 40-летнего болельщика, который демонстрировал на матче расистское поведение. Клуб лишил фаната абонемента, а также полностью закрыл ему доступ на стадион.

20.01.2017 22:45 Зрители 9757 основной раунд: 21-й тур Armand Cesari
Бастия 1:1 Ницца
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Франсуа Сикколини Люсьен Фавр
Голы
17′ Принс Оньянге 15
2 Арно Суке 33′
Составы
Жан-Луи Лека 16
Линдсе Роз 17
Пьер Бенгтссон 20
Александр Джикю 23
Жиль Сиони 29
Абдулай Кейта 12
90+1′ Мехди Мостефа 14
Принс Оньянге 15
56′ 64′ Янник Каюзак 18
80′ Гаэль Даник 8
Лени Нанжис 11
73′ Садио Диалло 2
Флориан Распентино 9
40 Вальтер Бенитес
15 Патрик Бюрнер
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте
32 Маланг Сарр
2 Арно Суке
14 Алассан Плеа
18 Реми Вальтер
25 Вилан Сиприен
26 Венсан Козьелло
9 Марио Балотелли
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 5
0 Угловые 4
16 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
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Новости Матчи Состав Статистика
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