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25 января 2017, 21:21 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

«Реал» изменил эмблему из-за нежелания оскорблять чувства мусульман

«Реал» откажется от креста на эмблеме ради реализации фирменной продукции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Реал откажется от креста на эмблеме ради реализации фирменной продукции на Ближнем Востоке. <span class=error>Мадридцы</span> не хотят оскорблять религиозные чувства мусульман. Крест уберут только с герба наносящегося на продукцию предназначенной для продажи в странах Ближнего Востока. Эмблема самого клуба не претерпит изменений. Увеличить
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Мадридцы сотрудничают с компанией Marka, которая приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» в странах Ближнего Востока. По условиям контракта «Реал» согласился убрать крест с короны, изображенной на гербе.

«В странах Персидского залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к любому изображению креста», — заявил вице-президент Marka Халед аль-Мхеири.

Крест уберут только с эмблемы, наносящейся на продукцию, предназначенной для продажи в странах Ближнего Востока. Эмблема самого клуба не претерпит изменений.

«Реал» — один из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевавший 60 национальных титулов. Кроме того, в активе мадридцев 11 побед в Лиге чемпионов. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала «Реал» лучшим футбольным клубом XX века.

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