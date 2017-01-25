Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» разгромил «Амедспор» в Кубке Турции
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Соперник футбольного клуба «Краснодар» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» разгромил «Амедспор» в матче группового этапа Кубка Турции.
Встреча группы С, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фенербахче». Голы забили Салих Учан (8) и Робин ван Перси, оформивший дубль (36, 44 — пенальти).
«Фенербахче» вышел из группы со 2-го места и в 1/16 финала Кубка сыграет с «Бешикташем».
«Краснодар» 16 февраля сыграет с «Фенербахче» дома, 22 февраля — в Стамбуле.
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