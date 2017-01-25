Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» разгромил «Амедспор» в Кубке Турции

Встреча группы С, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фенербахче». Голы забили Салих Учан (8) и Робин ван Перси, оформивший дубль (36, 44 — пенальти).

«Фенербахче» вышел из группы со 2-го места и в 1/16 финала Кубка сыграет с «Бешикташем».

«Краснодар» 16 февраля сыграет с «Фенербахче» дома, 22 февраля — в Стамбуле.