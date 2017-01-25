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25 января 2017, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Де Буром интересовались 11 клубов

Агент голландского специалиста Франка де Бура Гвидо Алберс отметил, что его клиентом интересовались 11 клубов после ухода из «Аякса». Напомним, их Голландии де Бур перешел в «Интер», который покинул в начале нынешнего сезона.

— Де Буром интересовались прекрасные клубы, — цитирует Voetbalzone Алберса. — Это были середняки бундеслиги, английской премьер-лиги, также выходили на связь клубы из Бельгии и Франции. В Китай же де Бур никогда не хотел. Для нас это была закрытая тема. Если какие-то агенты хотят завлечь де Бура в Китай, то им это не удастся.

Мы рассчитывали, что договоримся с «Интером» быстрее. У Франка было мало времени на работу с командой и подготовку к сезону. И де Бур не был достаточно успешным. Это факт.

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