Де Буром интересовались 11 клубов
Агент голландского специалиста Франка де Бура Гвидо Алберс отметил, что его клиентом интересовались 11 клубов после ухода из «Аякса». Напомним, их Голландии де Бур перешел в «Интер», который покинул в начале нынешнего сезона.
— Де Буром интересовались прекрасные клубы, — цитирует Voetbalzone Алберса. — Это были середняки бундеслиги, английской
Мы рассчитывали, что договоримся с «Интером» быстрее. У Франка было мало времени на работу с командой и подготовку к сезону. И де Бур не был достаточно успешным. Это факт.
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