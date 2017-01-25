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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28552885/
25 января 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хавьер Дзанетти: Икарди заслужил вызов в сборную Аргентины

Вице-президент «Интера» Завьер Дзанетти считает, что нападающий команды Мауро Икарди должен быть вызван в сборную Аргентины. По мнению Дзанетти, Икарди сможет понять команде на чемпионате мира в России.

— Он уже долго время делает хорошие вещи, он заслуживает вызова в сборную Аргентины, — приводит Football Italia слова Дзанетти. — Он — отличный профессионал, за время выступления за «Интер» он серьезно вырос, он — наш капитан. Думаю, вызов в сборную последует скоро, у него отличное будущее.

Икарди знает, что он должен делать на поле, чтобы попасть в сборную. И я не сомневаюсь, что рано или поздно его позовут. Надеюсь, он поможет команде на ЧМ-2018.

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