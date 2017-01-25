Хавьер Дзанетти: Икарди заслужил вызов в сборную Аргентины
Вице-президент «Интера» Завьер Дзанетти считает, что нападающий команды Мауро Икарди должен быть вызван в сборную Аргентины. По мнению Дзанетти, Икарди сможет понять команде на чемпионате мира в России.
— Он уже долго время делает хорошие вещи, он заслуживает вызова в сборную Аргентины, — приводит Football Italia слова Дзанетти. — Он — отличный профессионал, за время выступления за «Интер» он серьезно вырос, он — наш капитан. Думаю, вызов в сборную последует скоро, у него отличное будущее.
Икарди знает, что он должен делать на поле, чтобы попасть в сборную. И я не сомневаюсь, что рано или поздно его позовут. Надеюсь, он поможет команде на ЧМ-2018.
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