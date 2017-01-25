Эвра договорился с «Марселем» о контракте сроком на 18 месяцев

По информации RMC Sport, 35-летний француз достиг соглашения с «провансальцами» о контракте сроком на 18 месяцев. В ближайшие часы Эвра пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.



Контракт Эвра с «Ювентусом» истекает летом этого года, и итальянский клуб дал согласие на то, чтобы защитник ушёл бесплатно зимой.



В «Ювентус» Эвра перебрался в июле 2014 года из «Манчестер Юнайтед». В составе «старой синьоры» француз провёл 82 матча.