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25 января 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эвра договорился с «Марселем» о контракте сроком на 18 месяцев

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель».

По информации RMC Sport, 35-летний француз достиг соглашения с «провансальцами» о контракте сроком на 18 месяцев. В ближайшие часы Эвра пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.

Контракт Эвра с «Ювентусом» истекает летом этого года, и итальянский клуб дал согласие на то, чтобы защитник ушёл бесплатно зимой.

В «Ювентус» Эвра перебрался в июле 2014 года из «Манчестер Юнайтед». В составе «старой синьоры» француз провёл 82 матча.

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