Дэмпси вернулся к тренировкам, пропустив полгода из-за проблем с сердцем

33-летний футболист пропустил шесть месяцев из-за проблем с сердцем, а сегодня впервые вернулся к занятиям с командой в общей группе.



«Мы довольны его прогрессом. Отношение Дэмпси к делу было удивительным, так как он очень усердно работал над своим возвращением на поле. Он прогрессирует так, поэтому в ближайшее время сможет вернуться в основной состав команды. Осталось всего несколько шагов к этой цели. Очень рады, что он вернулся», — сказал генеральный директор «Сиэтла» Гарт Лагервей.



В сезоне-2016 MLS Дэмпси отыграл за клуб в 17 матчах и забил восемь голов.