Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28552531/
25 января 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дэмпси вернулся к тренировкам, пропустив полгода из-за проблем с сердцем

Нападающий сборной США и «Сиэтл Саундерс» Клинт Дэмпси вернулся к полноценным тренировкам с командой, сообщает пресс-служба американского клуба.

33-летний футболист пропустил шесть месяцев из-за проблем с сердцем, а сегодня впервые вернулся к занятиям с командой в общей группе.

«Мы довольны его прогрессом. Отношение Дэмпси к делу было удивительным, так как он очень усердно работал над своим возвращением на поле. Он прогрессирует так, поэтому в ближайшее время сможет вернуться в основной состав команды. Осталось всего несколько шагов к этой цели. Очень рады, что он вернулся», — сказал генеральный директор «Сиэтла» Гарт Лагервей.

В сезоне-2016 MLS Дэмпси отыграл за клуб в 17 матчах и забил восемь голов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Де Буром интересовались 11 клубов

Агент голландского специалиста Франка де Бура Гвидо Алберс отметил, что его клиентом интересовались 11 клубов после ухода из «Аякса». Напомним, их Голландии де Бур перешел в «Интер», который покинул в начале нынешнего сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России