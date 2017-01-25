Сколько клубов контролирует Усманов? В Англии есть вопросы к миллиардеру

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ЧТО ПРОИЗОШЛО?

8 января было на общем собрании акционеров «Эвертона» было объявлено, что холдинг USM, одним из акционеров которого является Алишер Усманов, стал одним из спонсоров «ирисок». Согласно условиям пятилетнего соглашения, тренировочная база клуба «Финч Ферм» сменит название на «USM Финч Ферм». Кроме того, холдинг получит доступ к маркетинговым правам «Эвертона».

Сумма контракта не раскрывалась. Но интересно, что в ноябре и декабре на счета «Эвертона» поступило от спонсоров 75 миллионов фунтов. Об этом на все том же собрании рассказал генеральный директор клуба Роберт Элстон.

Правда, на эту новость сразу не обратили внимания — действительно, кому интересна база «Эвертона» и что там происходит?

ЧТО ТАКОЕ USM?

USM — холдинг, объединивший активы Усманова и его партнеров. Так, ему принадлежит крупнейшая в России горнодобывающая компания «Металлоинвест» и Байкальская горная компания, под его контролем находится оператор мобильной связи «Мегафон», он имеет доли в целом ряде компаний самой разной направленности — от интернета до гостиничного бизнеса.

В 2014 году Усманов, продав 10% акций USM, перестал быть управляющим партнером холдинга. При этом у миллиардера осталось доля в USM в размере 48%. Как было сказано в пресс-релизе, посвященном этой сделке, он «остается крупнейшим и наиболее влиятельным акционером». Другие основные акционеры — это Владимир Скоч (31%) и Фархад Мошири (11%).

И ЧТО ТУТ НЕ ТАК?

В феврале 2016 года Моошири приобрел 49,9% акций «Эвертона», фактически став новым владельцем клуба. «Ириски» давно искали состоятельного инвестора, готового серьезно вкладываться в развитие клуба.

Усманов же, как известно, владеет 30% акций лондонского «Арсенала» и давно стремится расширить свою долю. Но пока не может убедить американца Стэна Кренке, которому принадлежит 67% акций и который контролирует совет директоров, с ним поделиться.

Мошири, приходя в «Эвертон», специально подчеркивал, что делает это в одиночку, по собственной инициативе, а Усманов, чье состояния оценивается Forbes в 14,8 миллиарда долларов, думает исключительно об «Арсенале» и не имеет к этой сделке никакого отношения.

Ведь регламент премьер-лиги запрещает так называемое «двойное владение»: человек, у которого есть 10 и более процентов акций одного клуба, не может иметь какую-либо долю в другом. Считается, что в противном случае налицо будет конфликт интересов.

ЧТО ГОВОРЯТ В USM?

Тогда это объяснение было принято, но из-за истории со спонсорством тема вновь поднялась на поверхность. Возник вопрос, что стоит за инвестициями в «Эвертон» и какова на самом деле роль Усманова в клубе, учитывая, что компания, которой он фактически владеет, стала спонсором «ирисок»?

В USM утверждают, что речь идет о бизнесе, и соглашение продиктовано исключительно коммерческими причинами.

«Контракт с “Эвертоном” позволит нам использовать всемирную привлекательность премьер-лиги, чтобы продвигать наши активы в целом ряде компаний и брендов. А г-н Мошири имеет уникальную возможность одновременно извлекать пользу и для USM, и для “Эвертона”. Да, г-н Мошири и г-н Усманов имеют немало совместных проектов, но когда речь заходит о футболе, то они становятся по разные стороны баррикад», — говорилось в заявлении холдинга.

Объясняя, как спонсирование тренировочной базы «Эвертона» может помочь бизнесу такой огромной компании, член совета директоров USM Иван Стрешинский заявил, что полученные маркетинговые права дадут холдингу доступ к огромным медиавозможностям. USM будет рекламироваться на электронных щитах вокруг поля. Логотип компании появится на задниках во время телеинтервью футболистов и тренеров. Холдинг сможет использовать игроков «Эвертона» для своих рекламных целей.

Но, по большому счету, речь идет о стандартном наборе, который получают многие партнеры клуба. В случае с компанией, которой нужно привлекать аудиторию и покупателей, это объяснимо. В случае же с USM все равно остаются вопросы.

ЧТО ЕЩЕ ТУТ НЕ ТАК?

Кстати, финансовые регламенты УЕФА и премьер-лиги запрещают владельцам клубов вливать в них деньги через спонсорские контракты, которые в таком случае используются просто как прикрытие. Соответствующие надзорные органы строго проверяют подобные сделки, оценивая, соответствуют ли они рыночным реалиям.

Например, в 2011 году «Манчестер Сити» заключил спонсорский контракт с авиакомпанией Etihad, входящий в холдинг владельца клуба шейха Мансура и возглавляемой его родственником, на сумму 400 миллионов фунтов. УЕФА счел ее нерелевантной и наказал клуб. И, например, журналисты The Guardian уже заметили, что было бы неплохо проверить на релевантность сделку между «Эвертоном» и USM.