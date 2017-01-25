Киевское «Динамо» проиграло австрийскому «Лиферингу» в контрольном матче в Испании

Игра завершилась со счетом 1:3.

Киевляне открыли счет на 27-й минуте, когда пенальти реализовал Андрей Ярмоленко. Сразу после возобновления игры Хайдара сравнял счет. А на 78-й минуте Стурм вывел «Лиферинг» вперед — 2:1. Наконец, на 90-й минуте, Грабовач забил третий гол в ворота украинской команды.

Ранее на сборе в Испании киевляне обыграли немецкий «Санкт-Паули» (3:1) и китайский «Тяньцзинь Теда» (3:0).