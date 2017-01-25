Моуринью сообщил, что Байи и Рохо пропустят матч с «Халл Сити»

«У Рохо есть некоторые проблемы со здоровьем. Что касается Байи, то он поздно вернулся из расположения сборной. Он не готов к завтрашней игре, но самое главное — Эрик возвращается в команду. С этим нет никаких проблем. «Юнайтед» намерен показать хороший футбол.

Меня не удивляет игра «Халл Сити» под руководством нового тренера. Знал, что Марку Силва — отличный специалист. При нем команда улучшит свою игру, — сказал Моуринью.

Напомним, матч между командами состоится завтра (26 января) и стартует в 22.45 мск.

Первая игра завершилась победой «Юнайтед» со счетом 2:0.