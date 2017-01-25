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25 января 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сарате перешёл из «Фиорентины» в «Уотфорд»

«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Фиорентины» нападающего Мауро Сарате.

Контракт с 29-летним аргентинцем рассчитан на два с половиной года. Финансовые условия сделки не разглашаются. В составе «шершней» Сарате будет выступать под 20-м номером.

Сарате возвращается в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Бирмингем Сити».

Игроком «Фиорентины» хавбек являлся с января 2016 года. В составе «фиалок» провёл 26 матчей, забил семь мячей и отдал три голевых передачи.

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