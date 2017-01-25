Футболист «Милана» Ньянг близок к переходу в «Уотфорд»

По информации источника, клубы готовятся заключить соглашение, которое предусматривает выступление французского форварда за «Уотфорд» на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа. «Милан» предлагает взять Ньянга в аренду за 1 миллион евро с последующим выкупом трансфера за 16 миллионов. Отмечается, что именно «Уотфорд» является фаворитом в борьбе за 22-летнего француза.

Ньянг перешел в «Милан» в 2012 году из французского «Кана». В 2014 году форвард отправлялся в аренду в «Монпелье», а в 2015-м — в «Дженоа». В нынешнем сезоне Ньянг провел 18 матчей в серии А, в которых забил 3 мяча.