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25 января 2017, 16:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Милана» Ньянг близок к переходу в «Уотфорд»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Футболист итальянского «Милана» М’бай Ньянг близок к переходу в английский «Уотфорд» в нынешнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы готовятся заключить соглашение, которое предусматривает выступление французского форварда за «Уотфорд» на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа. «Милан» предлагает взять Ньянга в аренду за 1 миллион евро с последующим выкупом трансфера за 16 миллионов. Отмечается, что именно «Уотфорд» является фаворитом в борьбе за 22-летнего француза.

Ньянг перешел в «Милан» в 2012 году из французского «Кана». В 2014 году форвард отправлялся в аренду в «Монпелье», а в 2015-м — в «Дженоа». В нынешнем сезоне Ньянг провел 18 матчей в серии А, в которых забил 3 мяча.

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