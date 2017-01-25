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25 января 2017, 15:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Полузащитник Даниель Калиджури перейдет из «Вольфсбурга» в «Шальке»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Полузащитник Даниель Калиджури сменит «Вольфсбург» на другой немецкий футбольный клуб — «Шальке», сообщается на сайте гельзенкирхенцев.

При удачном прохождении медицинского обследования 29-летний футболист подпишет с «Шальке» контракт до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Калиджури забил два гола в 18 матчах за «Вольфсбург».

После 17 туров «Вольфсбург» с 19 очками занимает 12-е место в бундеслиге, «Шальке» с 21 баллом идет на 10-й строчке.

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