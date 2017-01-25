«Атырау» не отстает. «Нефтяники» подписали одного из лучших дриблеров чемпионата Узбекистана
Очередным новичком «Атырау» стал узбекский полузащитник Шавкат Саломов, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Жетысу» и «Шахтер», передает корреспондент Vesti.kz.
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Игрок не молодой, 31 год. Но достаточно опытный и техничный, способный один в один обыграть любого. Не секрет, что в чемпионате Казахстана наберется немного футболистов, обладающих хорошей технической оснащенностью.
Если чуть подробнее остановиться на игроке, то стоит напомнить, что он является воспитанником ДЮСШ «Бухара». В 2002 году начал привлекаться за основной состав команды. Одно время ее цвета защищал Улугбек Бакаев, оставивший яркий след в казахстанском чемпионате играми за «Тобол» и «Иртыш». В 2007-м Саломов перешел в известный клуб «Бунедкор». Выступал до 2012 года, после чего перебрался в «Жетысу».
Получилось все банально. Позвонил агент, поинтересовался, не хочет ли попробовать свои силы в талдыкорганском клубе. Игрок согласился, хотя к тому времени у него действовал контракт с «Бунедкором», но между сторонами существовала договоренность, что при поступлении интересного предложения, его отпустят. Так и получилось в итоге. И ехать пришлось недалеко, поскольку «Бунедкор» и «Жетысу» проводили
Помимо «Жетысу» у футболиста были варианты трудоустройства в ОАЭ, но дело до подписания контракта не дошло. Сезон 2013 года семиреченцы под руководством Омари Тетрадзе начали неплохо, выдав серию из пяти ничьих и последовавшую за ней домашнюю победу над «Иртышом». Но потом клуб
По признанию футболиста, в чемпионате Узбекистана играют в более техничный футбол. Но казахстанская
Естественно, Шавкат не остался без команды, вернувшись на родину стал играть за «Алмалык». В этой команде показал лучшую результативность за свою карьеру, в 29 матчах забил восемь мячей. В то же время никогда не удалялся с поля, а вот предупреждений нахватал в 33 случаях. Во всех турнирах провел 182 матча, отметился 27 мячами.
Прошлый год провел в «Бухаре», завершившей сезон на четвертом месте. Саломов принял участие в 29 матчах, забил три гола. Ниже приведена видеонарезка игр с участием Шавката. А перед этим отметим, что он стал первым узбекским легионером «Атырау» в это трансферное окно. Также «нефтяники» подписали контракты с футболистами из Грузии и Сербии.
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