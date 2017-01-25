«Атырау» не отстает. «Нефтяники» подписали одного из лучших дриблеров чемпионата Узбекистана

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Игрок не молодой, 31 год. Но достаточно опытный и техничный, способный один в один обыграть любого. Не секрет, что в чемпионате Казахстана наберется немного футболистов, обладающих хорошей технической оснащенностью.

Если чуть подробнее остановиться на игроке, то стоит напомнить, что он является воспитанником ДЮСШ «Бухара». В 2002 году начал привлекаться за основной состав команды. Одно время ее цвета защищал Улугбек Бакаев, оставивший яркий след в казахстанском чемпионате играми за «Тобол» и «Иртыш». В 2007-м Саломов перешел в известный клуб «Бунедкор». Выступал до 2012 года, после чего перебрался в «Жетысу».

Получилось все банально. Позвонил агент, поинтересовался, не хочет ли попробовать свои силы в талдыкорганском клубе. Игрок согласился, хотя к тому времени у него действовал контракт с «Бунедкором», но между сторонами существовала договоренность, что при поступлении интересного предложения, его отпустят. Так и получилось в итоге. И ехать пришлось недалеко, поскольку «Бунедкор» и «Жетысу» проводили учебно-тренировочные сборы в Турции.

Помимо «Жетысу» у футболиста были варианты трудоустройства в ОАЭ, но дело до подписания контракта не дошло. Сезон 2013 года семиреченцы под руководством Омари Тетрадзе начали неплохо, выдав серию из пяти ничьих и последовавшую за ней домашнюю победу над «Иртышом». Но потом клуб из-за финансовых неурядиц начал скатываться вниз по турнирной таблице, завершив чемпионат на девятом месте. Саломов отыграл 27 игр, забил три гола.

По признанию футболиста, в чемпионате Узбекистана играют в более техничный футбол. Но казахстанская премьер-лига выигрывала тем, что середняки могли почти на равных биться с лидерами. При этом своей игрой полузащитник впечатлил тренерский штаб карагандинского «Шахтера» и, как результат, следующий сезон начал в шахтерской столице. Играл стабильно. Правда, к тому моменту в клубе пошли перемены, связанные со сменой руководства и тренерского состава. Впоследствии «Шахтер» из ведущего клуба страны превратился в аутсайдера, а Саломов перешел в «Иртыш». В январе подписал контракт, а уже в феврале покинул павлодарцев ввиду отказа руководства повышать зарплату в связи с девальвацией тенге.

Естественно, Шавкат не остался без команды, вернувшись на родину стал играть за «Алмалык». В этой команде показал лучшую результативность за свою карьеру, в 29 матчах забил восемь мячей. В то же время никогда не удалялся с поля, а вот предупреждений нахватал в 33 случаях. Во всех турнирах провел 182 матча, отметился 27 мячами.

Прошлый год провел в «Бухаре», завершившей сезон на четвертом месте. Саломов принял участие в 29 матчах, забил три гола. Ниже приведена видеонарезка игр с участием Шавката. А перед этим отметим, что он стал первым узбекским легионером «Атырау» в это трансферное окно. Также «нефтяники» подписали контракты с футболистами из Грузии и Сербии.