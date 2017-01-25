«Шахтёр» не рассчитывает на экс-форварда «Анжи» Будковского

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Как сообщает Football.ua, футболист не полетел с лидером чемпионата Украины на второй сбор в Португалию.



Будковский работал вместе с командой в Испании, но на второй сбор с «Шахтёром» не полетел. Будет ли нападающий продан или отдан в аренду, не сообщается.



В текущем сезоне РФПЛ Филипп Будковский успел принять участие в 17 матчах (10 в стартовом составе) и забил 3 гола.