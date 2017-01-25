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25 января 2017, 15:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» подписал второго серба

По информации Sports.kz, карагандинский «Шахтер» подписал контракт до конца сезона 2017 года с сербским полузащитником Миланом Стояновичем, действующим обычно на правом фланге.

По информации Sports.kz карагандинский Шахтер подписал контракт до конца сезона 2017 года с сербским полузащитником Миланом Стояновичем действующим обычно на правом фланге. Увеличить
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Этот футболист начинал играть в Сербии за «Власину», потом пробовал свои силы в 19-летнем возрасте в бельгийском «Локерене», после чего вернулся на родину и защищал цвета «Бежании», «Радника» (Сурдулица), «Раднички» (Свилайнац), «Слоги», поиграл в Боснии и Герцеговине за «Борац» (Баня Лука), затем вновь возвратился в Сербию и играл уже за «Металац» (Горньи Милановац). В Суперлиге сербского чемпионата-2016/2017 провел за эту команду 21 матч, забил 4 мяча.

Шахтер Кг
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