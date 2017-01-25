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25 января 2017, 15:17 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Роналду: У меня нормальные отношения с Месси

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что его нельзя сравнивать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, а также отметил, что не испытывает неприязни по отношению к аргентинцу.

Форвард мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> заявил что его нельзя сравнивать с нападающим Барселоны <span class=error>Лионелем</span> <span class=error>Месси</span> а также отметил что не испытывает неприязни по отношению к аргентинцу. Увеличить
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«Люди постоянно нас сравнивают, это нормально. Сравнивают даже наших детей: когда родились, кто быстрее, умнее… Таков этот бизнес. Но мне кажется, что нас нельзя сравнивать, потому что Криштиану Роналду — это Криштиану Роналду, а Месси — это Месси. Мы являемся прекрасными футболистами, индивидуальные награды и трофеи с нашими командами это доказывают.

Аргентинец пытается сделать лучшее для свое го клуба, а я — для своего. Мы являемся соперниками, поскольку выступаем за конкурирующие между собой коллективы, но друг к другу мы относимся с уважением.

У меня нормальные отношения с Месси. И я не люблю сравнения, это не про меня. Мы отличаемся. Два разных человека, которые делают свою работу, — приводит слова португальца Marca.

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Новости Зарубежного футбола

OK Diario: «Барселона» предложила Месси €40 млн в год по новому контракту

OK Diario: «Барселона» предложила Месси €40 млн в год по новому контракту

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил нападающему Лионелю Месси продлить контракт до 2022 года, по которому он будет получать €40 млн в год. Об этом сообщает портал OK Diario.
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