«Халл» принял предложение «Бернли» о продаже нападающего Снодграсса за £10 млн

Снодргасс перешел в «Халл» из «Норвича» летом 2014 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне 29-летний футболист забил семь мячей за 20 встреч в английской премьер-лиге.

Ранее в январе «Халл» расстался с полузащитником Джейком Ливермором, который перешел в «Вест Бромвич». По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила те же 10 миллионов фунтов.