«Халл» принял предложение «Бернли» о продаже нападающего Снодграсса за £10 млн
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Руководство английского футбольного клуба «Халл Сити» согласилось продать шотландского нападающего Роберта Снодграсса в другой клуб премьер-лиги «Бернли» за 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Би-би-си.
Снодргасс перешел в «Халл» из «Норвича» летом 2014 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне 29-летний футболист забил семь мячей за 20 встреч в английской
Ранее в январе «Халл» расстался с полузащитником Джейком Ливермором, который перешел в «Вест Бромвич». По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила те же 10 миллионов фунтов.
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