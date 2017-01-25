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25 января 2017, 15:13 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Георгий Жуков: Если меня будут вызывать в сборную Казахстана, я буду стараться играть со всей душой

Полузащитник Георгий Жуков в интервью пресс-службе «Кайрата» прокомментировал свой переход в алматинский клуб, а также рассказал, что мешало ему выступать за сборную Казахстана, и почему теперь никаких препятствий в этом вопросе не существует.

О переходе в «Кайрат».

Приняли очень хорошо. Многие ребята меня уже знали, и я практически всех знаю. Коллектив очень дружный. У нас одна цель. Все это понимают. Мы все идем к этой цели — забрать чемпионство и попасть в еврокубки — в общем, все выиграть. Все думают в одном направлении.

«Кайрат» — большой клуб. Отличное поле, стадион, болельщики. Всегда борется за высшее место. Очень амбициозный клуб, который каждый год растет. И для меня это самая лучшая команда, где я себя вижу… расти в этом проекте, и все в этом клубе есть, чтобы прогрессировать.

Здесь все любят играть в такой стиль, как я и Бауыржан (Исламхан — прим. ред.) играем. Поэтому здесь без разницы с кем играть, все в одном направлении работаем — это короткий, средний комбинационный футбол. А так, я сейчас играю на краю. Тренер сказал, что больше видит меня на этих позициях, чем в центре, где я играл раньше.

О сборах.

Сборы очень хорошо проходят, много очень работаем, хорошо восстанавливаемся. Два раза в день тренируемся. В основном эти сборы проходят в физическом плане, много бегаем, но при этом много работаем с мячом. Тренер любит работать с мячом, и мы как футболисты тоже.

О победе над «Оренбургом» на УТС.

Мы победили. Могли бы с еще большим счетом выиграть, если бы реализовали моменты, которые мы создавали. В общем, много мы моментов создавали, придется их еще в дальнейшем лучше реализовывать. Но главное, что у нас все получается, и сейчас набираем физические кондиции и взаимопонимание с партнерами, это сейчас самое главное.

О вызове в сборную Казахстана.

Нужно для начала заработать это приглашение, это во-первых. Во-вторых, было много критики со стороны болельщиков и прессы, которая не всегда писала правду. Но я профессионал и должен был следовать рекомендации своего президента, который был в «Стандарте», так как в «Астане» я был в аренде, я прислушивался к тому, кому принадлежал. Это нормально. Сейчас у меня нет никаких обязательств. Я советовался с моими родителями и с Кайратом Борамбаевым насчет моей карьеры. И мы приняли решение, что я буду выступать за сборную Казахстана. У меня мама гражданка Казахстана, папа — гражданин России, и мы все родились в Казахстане. Поэтому, если меня будут вызывать, я буду отдаваться сто процентов и играть стараться со всей душой, как я, в принципе, всегда и делаю, кто знает меня.

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