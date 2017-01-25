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25 января 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

OK Diario: «Барселона» предложила Месси €40 млн в год по новому контракту

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил нападающему Лионелю Месси продлить контракт до 2022 года, по которому он будет получать €40 млн в год. Об этом сообщает портал OK Diario.

<em>МОСКВА 25 января. /ТАСС/. </em>Испанский футбольный клуб Барселона предложил нападающему <span class=error>Лионелю</span> <span class=error>Месси</span> продлить контракт до 2022 года по которому он будет получать €40 млн в год. Об этом сообщает портал OK Diario. Увеличить
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По данным источников, сначала руководство испанского клуба предложило 29-летнему аргентинцу €30 млн в год. Но после того, как несколько китайских клубов предложили многолетнему лидеру команды €40 млн в год, «Барселона» увеличила сумму зарплаты футболиста в новом контракте.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за «Барселону» 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

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