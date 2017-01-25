OK Diario: «Барселона» предложила Месси €40 млн в год по новому контракту

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источников, сначала руководство испанского клуба предложило 29-летнему аргентинцу €30 млн в год. Но после того, как несколько китайских клубов предложили многолетнему лидеру команды €40 млн в год, «Барселона» увеличила сумму зарплаты футболиста в новом контракте.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за «Барселону» 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.