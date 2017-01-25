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Полтавская «Ворскла» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Сергеем Мякушко.

23-летний футболист ближайшие полгода будет защищать цвета команды Сачко на правах аренды.

Если же стороны будет все устраивать, в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о продлении сотрудничества.