Официально. Мякушко — игрок «Ворсклы»
Ворскла усилила атакующее звено.
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Полтавская «Ворскла» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Сергеем Мякушко.
23-летний футболист ближайшие полгода будет защищать цвета команды Сачко на правах аренды.
Если же стороны будет все устраивать, в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о продлении сотрудничества.
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