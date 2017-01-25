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Бывший защитник сборной Украины и ряда украинских клубов Владислав Ващук на своей странице в facebook поделился очередной порцией воспоминаний времен карьеры игрока.

«Анализировать и еще раз анализировать….

Глядя на то, что делает на поле Джордж Веа — темнокожий нападающий из «ПСЖ», я впервые почуствовал себя беспомощным. Техничный, быстрый, длинноногий, абсолютно непредсказуемый — мяч буквально прилипал к его ногам. Движения были настолько необычными, техника непривычной, что я просто не понимал, как строить тактику защиты… Задача была не из легких. Я не мог предсказать его, не чувствовал.

1994. Лига Чемпионов.

Мне — девятнадцать. И я готовлюсь к матчу «Динамо» — «ПСЖ». Смотрю видео с играми будущего соперника. Тренер — Сабо, к нему особо не подойдешь с вопросами что да как.

Достаю тетрадку и делаю первые записи…

«Веа — правоногий, техничный, непредсказуемый, неизвестно что сделает в следующий момент…».

Удивительно, но глядя сейчас на те свои корявые записи, я понимаю, что делал одну из самых важных вещей не только в футболе, но и в бизнесе. Я анализировал. Изучал.

Оба матча с «ПСЖ» мы проиграли. Но Луис Фернандес, тренер французов, в интервью французской прессе сказал, что я хоть и молодой, но очень перспективный игрок. Что не по годам развит, и хорошо себя показал на той позиции, где обычно играют футболисты постарше. Действительно, на позиции либеро обычно попадают лет после двадцати пяти — тридцати. В девятнадцать на такую позицию игроков ставят редко — тут нужен опыт, мозги, чутье… Помню, как гордилась мама, вырезая тогда заметки в газетах. Еще бы — французы про любимого сына написали! Если бы она тогда знала — сколько еще их будет, таких вырезок….

Вот именно с тех пор и появилась привычка записывать свои наблюдения. Почему-то принято считать, что футболисты — это все тупые малограмотные люди, в футбол играют исключительно ногами, мозги им ни к чему. И забывают одну простую истину.

Дураков спорт не терпит. Они в нем надолго не задерживаются.

Понимание этого было привито уже в детской школе, и спасибо огромное моим первым тренерам — Сергиенко Анатолию Петровичу (СКА «Киев») и Крощенко Анатолию Николаевичу («Динамо») за то, что смогли вложить в мою голову важность и необходимость умения изучать и анализировать противника. За то, что заставляли думать, мыслить, принимать решения. За то, что научили меня тому, что исход поединка не решается одним физическим превосходством.

В девяностых, конечно же, не было тех возможностей, что сейчас. Не было интернета, а видео-нарезки, просматриваемые перед игрой, обычно были не очень информативными. Поэтому оставалось одно — выходить на поле и заниматься быстрым анализом во время игры. Это, кстати, было и неплохо, потому что каждая игра имела свои дополнительные особенности — погодные условия, психологическое состояние команды и т. д.

Конечно же, меня, как защитника, интересовали те игроки, которые потенциально могли нам забить — нападающие, полузащитники. Всегда интересно было понять стиль их игры, понять где основная угроза. Опекой нападающих я занимался крайне редко, в основном — выполнял фунции «чистильщика». Того, кто «подчищает» огрехи и ошибки партнеров.

На этой позиции не так важны скорость и выносливость, как умение правильно и быстро оценить обстановку, видеть поле, чувствовать противника. Необходимо быть на месте событий за доли секунды до того, как все начнет происходить.

В идеале, конечно же, мяч до последнего защитника должен доходить, образно говоря, «в крови» — команда должна биться за мяч до последнего. Какой бы ни был хороший последний защитник, один он не выдаст нужного результата. Работать должна вся команда.

Почитал старые записи с предварительной короткой храктеристикой моих противников, улыбнулся… Вот некоторые из них. Кстати, последующие игры чаще подтверждали мои выводы, чем опровергали.

Янкер («Бавария») — твердолобый «броненосец», задача — «проломить» оборону. Вижу цель, не вижу препятствий.

Дель Пьеро («Ювентус») — наглый, хитрый, дерзкий. Грязный игрок, делает гадости исподтишка. (Вот все подтвердилось. Саню Шовковского двинул втихаря локтем в живот. Арбитр не увидел, а жаль).

Фигу («Барселона») — техничный, работяга, делает очень большой объем работы.

Ривалдо («Барселона») — левоногий, техничный, но предсказуемый. Ничего особенного. Быстрый.

Эффенберг («Боруссия», «Бавария») — нестандартно мыслящий, очень интересный, быть начеку, читать. Вспыльчивый.

Руни («Эвертон») — бычок, техника жестковата, пытается давить корпусом, английская школа. Тяжелый, быть готовым к тому, что захочет толкаться, не входить в контакт.

Рауль («Реал») — играет всегда в чужой площадке, ждет ошибку. Хитрый лис. Провокатор. Может в одиночку решить исход встречи.

Марио Баслер («Бавария») — стандартный, классический игрок высокого уровня. Следить за стандартами.

Бергкамп («Арсенал») — хитрый. На вид не быстрый, но может взорваться.

Коллер («Андерлехт») — высокий, любит цепляться за ноги, падать в штрафной. Хитрый, быть начеку. Тяжелый.

Это только часть из тех записей, что я нашел в той старой тетрадке. В ней практически нет имен футболистов украинского чемпионата, ну разве что игроки «Шахтера».

Кстати, смешная история как-то вышла с Брандао. Проанализировав, я понял, что Брандао — ярко выраженный левоногий. И в одной из игр с Шахтером, когда Брандао вышел практически на линию штрафной — просто стал ему под левую ногу. И показал — мол, бей, чего ты… Тот дернулся правой ногой раз, дернулся два, развернулся — и отдал пас назад. Казалось бы — ну бей правой, позиция выгодная, ан нет… Правая — нерабочая.

Так что очень полезно изучать противника перед игрой.

Единственное, чего ты никогда в жизни не можешь спрогнозировать — так это того, что тебя будут сознательно калечить. Наплевав на все правила игры. Такое тоже случалось в моей карьере, и не только моей….