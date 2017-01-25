ПФК «Сумы» купили инвесторы из Китая
У сумской команды изменились хозяева.
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ПФК «Сумы» нашли нового спонсора. Результатом 2-месячных переговоров стало подписание договора между партнерами — Сумской ОГА, руководством СНПО (Сумское
«Мы сделаем все, чтобы ПФК “Сумы” занял в общем рейтинге не ниже 6-й позиции. Главная цель — УПЛ», — оптимистично настроены новые хозяева.
Курировать проект будет Иван Боршош, тренировать игроков будет Владимир Лютый.
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