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25 января 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

ПФК «Сумы» купили инвесторы из Китая

У сумской команды изменились хозяева.

У сумской команды изменились хозяева. Увеличить
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ПФК «Сумы» нашли нового спонсора. Результатом 2-месячных переговоров стало подписание договора между партнерами — Сумской ОГА, руководством СНПО (Сумское научно-производственное объединение) и Китайской инвестиционной группой.

«Мы сделаем все, чтобы ПФК “Сумы” занял в общем рейтинге не ниже 6-й позиции. Главная цель — УПЛ», — оптимистично настроены новые хозяева.

Курировать проект будет Иван Боршош, тренировать игроков будет Владимир Лютый.

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