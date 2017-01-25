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25 января 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Карпаты» завершили первый сбор

Завтра команда возвращается во Львов.

Завтра команда возвращается во Львов. Увеличить
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Двумя матчами против «Алмалыка» и «Акжайика» «Карпаты» завершили игровую программу первого собрания в Турции.

Уже в четверг утром «зелено-белые» отправятся во Львов, где пройдет очередной этап подготовки к весенней части чемпионата. В начале февраля команда снова отправится в Анталью на другие зарубежные сборы.

Напомним, что за две недели, кроме тренировок, львовяне провели 4 спарринги, два из которых завершились вничью, еще по разу «львы» побеждали и проигрывали.

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