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25 января 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Артем Челядинский: Тренируюсь с «Крумкачамi»

Защитник Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Стало известно, что вы тренируетесь с «Крумкачамi»…

Да, тренируюсь с «Крумкачамi».

Ранее говорили, что можете перейти на должность тренера, не предложили?

Контракт с «Динамо» закончился, но такой разговор был. Пока ничего не могу сказать по этому вопросу.

Есть ли шанс остаться в «Крумкачах»?

Не знаю, будем разговаривать, — приводит слова Артема by.tribuna.com.

Крумкачи
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