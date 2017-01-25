Артем Челядинский: Тренируюсь с «Крумкачамi»
Защитник Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Стало известно, что вы тренируетесь с «Крумкачамi»…
Да, тренируюсь с «Крумкачамi».
Ранее говорили, что можете перейти на должность тренера, не предложили?
Контракт с «Динамо» закончился, но такой разговор был. Пока ничего не могу сказать по этому вопросу.
Есть ли шанс остаться в «Крумкачах»?
Не знаю, будем разговаривать, — приводит слова Артема by.tribuna.com.
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