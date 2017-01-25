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25 января 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Тракаем»

В рамках проходящего в Бресте «турнира трех» местное «Динамо» сыграло вничью с литовским «Тракаем».

В рамках проходящего в Бресте турнира трех местное Динамо сыграло вничью с литовским <span class=error>Тракаем</span>. Увеличить
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ДИНАМО Бр — ТРАКАЙ — 2:2

В заключительном матче турнира «Тракай» 26 января сыграет с «Вентспилсом». В первом же поединке соревнований брестчане 24 января разгромили «Вентспилс» — 4:1.

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