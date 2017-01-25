Непобедимый «Хоффенхайм». Почему «деревенские» не проигрывают
«Хоффенхайм» — единственный клуб в семерке сильнейших европейских национальных чемпионатов, идущий без поражений.
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Об уверенной поступи «деревенских» — собкор «СЭ» в Германии.
НАСЛЕДНИК АНЧЕЛОТТИ?
В начале января репортер
Внимание к себе Нагельсманн, конечно, заслужил. Возглавив 11 февраля 2016-го плетущийся предпоследним «Хоффенхайм» и став при этом самым молодым главным тренером в истории бундеслиги (Юлиану было 28 лет), он спас команду от провала в пропасть второго дивизиона. В нынешнем же сезоне его «деревенские» пока непобедимы и взобрались на третью строчку турнирной таблицы. Так что разговоры о том, что Нагельсманн со временем может оказаться в «Баварии», всегда привлекающей в свои ряды самых талантливых, думается, не на пустом месте. Тем более в конце ноября в Sun Юлиан сам подчеркнул, что он честолюбив, хочет бороться за титул и, возможно,
«МИНИ-МОУРИНЬЮ».
Между прочим, Ули Хенесс хотел заполучить его в Мюнхен еще летом 2015-го — как тренера команды до 17 лет. Однако Нагельсманн отказался. Пошел же по тренерской стезе Юлиан, можно сказать, не от хорошей жизни. В 20 лет он, защитник второй команды «Аугсбурга»,
В чем рецепты его успеха? Терпеть не может проигрывать! В любой тренировке находит соревновательный момент — уступившие в
ЦУБЕР И КОМПАНИЯ.
Тут самое время сказать о тех, кто реализует тренерские замыслы. На острие атаки «Хоффенхайма» 29-летний Сандро Вагнер.
Цвета «Хоффенхайма» защищает и хорошо знакомый российским болельщикам Стивен Цубер. Начало сезона было для
Потерю Зюле и Руди «Хоффенхайм» наверняка переживет. Ушли же из команды прошлым летом Фолланд в «Байер» (за 20 миллионов евро), позапрошлым — Фирмину в «Ливерпуль» (41 млн) и Модест (4,5 млн) в «Кельн», капитан команды Бек в «Бешикташ» (1,75 млн). Однако, как видим, менеджмент нашел им достойную замену. К тому же команда постоянно подпитывается игроками собственной молодежной академии.
МИЛЛИАРДЫ И МИШЕНИ.
Разумеется, достижения «Хоффенхайма» на всех фронтах зависят от Дитмара Хоппа. Немецкий бизнесмен, чье состояние в списке Forbes в прошлом году оценивалось в 7,9 миллиарда долларов (146-е место в мире, 13-е — в Германии), в молодости играл за «Хоффенхайм» и денег для команды не жалеет. Еще к февралю 2015-го Хопп инвестировал в свой футбольный проект 350 миллионов евро. В Германии существует правило, согласно которому частный инвестор не может обладать большинством голосов в акционерных компаниях профессиональных футбольных клубов. Хопп же 1 июля 2015 года стал первым в стране частным лицом, которое его получила — теперь у него 96 процентов голосов.
Германская футбольная лига (DFL) тут сделала исключение, ведь бизнесмен более 20 лет в значительной степени поддерживает клуб. Хотя порой это психологически нелегко — немалому количеству фанов не нравятся клубы без особых традиций, которым активно помогают инвесторы. В частности, в декабрьском домашнем матче прошлого года «Хоффенхайма» против «Кельна» некоторые болельщики гостей выкрикивали оскорбительные для Хоппа слова. Еще одна мишень для подобных фанов — сенсационный новичок бундеслиги «Лейпциг», которого поддерживает босс компании «Ред Булл» австриец Дитрих Матешиц (64-е место в Forbes в 2016 году, состояние 13,2 миллиарда). Уже в субботу непобедимый «Хоффенхайм» сыграет в гостях с этой идущей второй в немецком чемпионате командой. Устоит?
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