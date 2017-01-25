Непобедимый «Хоффенхайм». Почему «деревенские» не проигрывают

Об уверенной поступи «деревенских» — собкор «СЭ» в Германии.

НАСЛЕДНИК АНЧЕЛОТТИ?

В начале января репортер Rhein-Neckar-Zeitung предложил Юлиану Нагельсманну пари на ящик пива, что тот самое позднее в 2019-м станет тренером «Баварии» (контракт Карло Анчелотти в мюнхенском клубе истекает как раз в 2019-м). Нынешний наставник «Хоффенхайма» ответил: мол, о'кей, в качестве тренера «Баварии» он смог бы это себе позволить. Эту историю рассказала Bild, многие другие немецкие СМИ. Лотар Маттеус в колонке Sport Bild заметил, что еще рано строить догадки, кто может прийти в Мюнхен вслед за Анчелотти. Однако подчеркнул, что после Гвардьолы и Анчелотти наверняка есть стремление заполучить немецкого тренера. Маттеус высказал мнение, что если Нагельсманн по части харизматичности и руководства командой продолжит совершенствоваться и добьется успеха, то тогда он наверняка — кандидат для решения более значительных задач. И завершил: самая же большая из них в немецком футболе — тренировать «Баварию».

Внимание к себе Нагельсманн, конечно, заслужил. Возглавив 11 февраля 2016-го плетущийся предпоследним «Хоффенхайм» и став при этом самым молодым главным тренером в истории бундеслиги (Юлиану было 28 лет), он спас команду от провала в пропасть второго дивизиона. В нынешнем же сезоне его «деревенские» пока непобедимы и взобрались на третью строчку турнирной таблицы. Так что разговоры о том, что Нагельсманн со временем может оказаться в «Баварии», всегда привлекающей в свои ряды самых талантливых, думается, не на пустом месте. Тем более в конце ноября в Sun Юлиан сам подчеркнул, что он честолюбив, хочет бороться за титул и, возможно, когда-нибудь тренировать большой немецкий клуб. На днях же более половины участников масштабного опроса в Bild высказались за то, что Нагельсманн был бы подходящим наследником Анчелотти в «Баварии».

«МИНИ-МОУРИНЬЮ».

Между прочим, Ули Хенесс хотел заполучить его в Мюнхен еще летом 2015-го — как тренера команды до 17 лет. Однако Нагельсманн отказался. Пошел же по тренерской стезе Юлиан, можно сказать, не от хорошей жизни. В 20 лет он, защитник второй команды «Аугсбурга», из-за травмы колена вынужден был закончить игровую карьеру. Тренером тогда у него бы не кто иной, как Томас Тухель, возглавляющий теперь дортмундскую «Боруссию». Тот сразу разглядел способности Юлиана и поручил ему в команде заниматься видеоанализом. И пошло-поехало. Уже в «Хоффенхайме» Нагельсманн добился многих побед с юниорами, прослыл одним из талантливейших немецких молодых тренеров. Тим Визе, бывший голкипер сборной Германии, защищавший одно время ворота «Хоффенхайма», месяц работал с Нагельсманном, когда тот был тренером-ассистентом. Тогда и дал Юлиану прозвище «Мини-Моуринью». Визе вспоминает, что сразу понял: Нагельсманн сделает мегакарьеру. Авансы, как мы знаем, Юлиан начинает оправдывать.

В чем рецепты его успеха? Терпеть не может проигрывать! В любой тренировке находит соревновательный момент — уступившие в каком-нибудь упражнении у него нередко в наказание выполняют отжимания. Порой при выполнении «стандартов» спорит на деньги. Понятно, заряжает азартом подопечных. Любит экспериментировать в игре и на тренировках, скрупульозно изучает соперников. Умеет находить для игроков точные слова. В последнем матче в Аугсбурге, выпуская на замену форварда Крамарича, не посылавшего ранее мяч в сетку 596 минут подряд, у бровки ему сказал: «Сегодня забьешь». И тот зажег на табло окончательный счет — 2:0. Поддерживает в команде необходимое напряжение, объявляя состав лишь в раздевалке перед матчем. Дает шанс играть в основе только тем, кто на 100 процентов выкладывается на тренировках. При анализе матча может признать ошибку. Нередко, чтобы дать игрокам побольше побыть с семьей, отказывается от командных воскресных пробежок. И футболисты тренера на поле благодарят.

ЦУБЕР И КОМПАНИЯ.

Тут самое время сказать о тех, кто реализует тренерские замыслы. На острие атаки «Хоффенхайма» 29-летний Сандро Вагнер. Форвард-атлет (рост 196 см) наколотил в текущем чемпионате 10 голов и наряду с Вернером из «Лейпцига» является лучшим бомбадиром среди немцев в бундеслиге. При этом нападающий «деревенских» провел 16 матчей, а его конкурент — 17. Болельщики других команд не всегда благодушно настроены к Вагнеру, ведь тот действует порой уж очень агрессивно, спорит с судьями и соперниками. Многим не пришлось по душе его высказывание, что он, дескать, сейчас лучший форвард Германии. Но цифры свидетельствуют в его пользу — в календарном 2016 году забил 17 голов (7 из них за «Дармштадт», в футболке которого играл в прошлом сезоне). Йоахим Лев не исключает, что Вагнер может появиться в сборной Германии.

Цвета «Хоффенхайма» защищает и хорошо знакомый российским болельщикам Стивен Цубер. Начало сезона было для экс-игрока ЦСКА неудачным — в семи первых турах в состав не проходил. Но швейцарец проявил характер, пробился в основу, забил «Байеру», «Гамбургу», в минувшую субботу от звонка до звонка отыграл в Аугсбурге. Однако больше всего разговоров о мощном центральном защитнике Никласе Зюле (рост 195 см) и технаре Себастьяне Руди, играющем в середине поля и на краю обороны — ведь оба со следующего лета будут носить форму «Баварии». Первый из них (к слову серебряный призер Олимпиады в Рио) обойдется мюнхенцам в 20 миллионов евро, а второй достанется бесплатно. Оба обещали Нагельсманну, что до конца сезона продолжат выкладываться по полной — хотят многого добиться и с «Хоффенхаймом». Понятно, тренер не в восторге от грядущего расставания с лидерами, однако смотрит на ситуацию и с другой колокольни: мол, это и признание достижений его команды. Впрочем, может быть, тренер на самом расстается с этой парочкой ненадолго?

Потерю Зюле и Руди «Хоффенхайм» наверняка переживет. Ушли же из команды прошлым летом Фолланд в «Байер» (за 20 миллионов евро), позапрошлым — Фирмину в «Ливерпуль» (41 млн) и Модест (4,5 млн) в «Кельн», капитан команды Бек в «Бешикташ» (1,75 млн). Однако, как видим, менеджмент нашел им достойную замену. К тому же команда постоянно подпитывается игроками собственной молодежной академии.

МИЛЛИАРДЫ И МИШЕНИ.

Разумеется, достижения «Хоффенхайма» на всех фронтах зависят от Дитмара Хоппа. Немецкий бизнесмен, чье состояние в списке Forbes в прошлом году оценивалось в 7,9 миллиарда долларов (146-е место в мире, 13-е — в Германии), в молодости играл за «Хоффенхайм» и денег для команды не жалеет. Еще к февралю 2015-го Хопп инвестировал в свой футбольный проект 350 миллионов евро. В Германии существует правило, согласно которому частный инвестор не может обладать большинством голосов в акционерных компаниях профессиональных футбольных клубов. Хопп же 1 июля 2015 года стал первым в стране частным лицом, которое его получила — теперь у него 96 процентов голосов.

Германская футбольная лига (DFL) тут сделала исключение, ведь бизнесмен более 20 лет в значительной степени поддерживает клуб. Хотя порой это психологически нелегко — немалому количеству фанов не нравятся клубы без особых традиций, которым активно помогают инвесторы. В частности, в декабрьском домашнем матче прошлого года «Хоффенхайма» против «Кельна» некоторые болельщики гостей выкрикивали оскорбительные для Хоппа слова. Еще одна мишень для подобных фанов — сенсационный новичок бундеслиги «Лейпциг», которого поддерживает босс компании «Ред Булл» австриец Дитрих Матешиц (64-е место в Forbes в 2016 году, состояние 13,2 миллиарда). Уже в субботу непобедимый «Хоффенхайм» сыграет в гостях с этой идущей второй в немецком чемпионате командой. Устоит?