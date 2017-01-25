Агент Эвра прибыл в Марсель для завершения перехода

Как сообщает RMC, «Ювентус» уже дал согласие на то, чтобы 35-летний игрок покинул клуб бесплатно в этом месяце, а «Марсель» надеется завершить сделку в течение ближайших 24 часов.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии француз провёл шесть матчей. Контракт Эвра со «старой синьорой» истекает летом этого года.



Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Шальке», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия».