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25 января 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент Эвра прибыл в Марсель для завершения перехода

Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра прибыл в Марсель, чтобы уладить детали контракта своего клиента с одноимённым клубом.

Как сообщает RMC, «Ювентус» уже дал согласие на то, чтобы 35-летний игрок покинул клуб бесплатно в этом месяце, а «Марсель» надеется завершить сделку в течение ближайших 24 часов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии француз провёл шесть матчей. Контракт Эвра со «старой синьорой» истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Шальке», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия».

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