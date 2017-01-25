Фергюсон: Не думаю, что кто-то сможет превзойти рекорд Руни

В матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1) Руни забил 250-й гол, тем самым обойдя прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона, на счету которого было 249 мячей.



«Рекорд продержался 44 года. Когда Руни пришёл в команду, я и представить не мог, что он может побить рекорд Бобби. Это выдающееся достижение. Ему потребовалось на 200 матчей меньше, чем Бобби, чтобы побить рекорд. Не думаю, что кто-то сможет обогнать Руни.



Никогда не говори “никогда”, но если вы посмотрите на современный футбол, то поймёте, что “Манчестер Юнайтед” — один из немногих клубов, который может сохранять игроков в своём составе на 10 лет и больше», — цитирует Фергюсона пресс-служба «МЮ».