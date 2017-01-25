Фергюсон: Не думаю, что кто-то сможет превзойти рекорд Руни
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон считает, что рекорд нападающего Уэйна Руни не скоро будет побит.
В матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1) Руни забил 250-й гол, тем самым обойдя прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона, на счету которого было 249 мячей.
«Рекорд продержался 44 года. Когда Руни пришёл в команду, я и представить не мог, что он может побить рекорд Бобби. Это выдающееся достижение. Ему потребовалось на 200 матчей меньше, чем Бобби, чтобы побить рекорд. Не думаю, что
Никогда не говори “никогда”, но если вы посмотрите на современный футбол, то поймёте, что “Манчестер Юнайтед” — один из немногих клубов, который может сохранять игроков в своём составе на 10 лет и больше», — цитирует Фергюсона
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