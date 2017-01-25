«Эвертон» объявил о переходе хавбека молодёжной сборной Германии Донкора

Об этом сообщает пресс-служба «ирисок». В мерсисайдский клуб 19-летний полузащитник перебрался на правах аренды.



«Я очень рад и благодарен за возможность находиться здесь. “Эвертон” — это великий клуб, мне нравится, как они играют. Хочу бросить вызов английскому футболу», — цитирует Донкора пресс-служба клуба.



В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги молодой полузащитник на поле не выходил ни разу.