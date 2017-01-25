«Эвертон» объявил о переходе хавбека молодёжной сборной Германии Донкора
Полузащитник
Антон-Леандер Донкор, права на которого принадлежат «Вольфсбургу», продолжит карьеру в «Эвертоне».
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«Я очень рад и благодарен за возможность находиться здесь. “Эвертон” — это великий клуб, мне нравится, как они играют. Хочу бросить вызов английскому футболу», — цитирует Донкора
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги молодой полузащитник на поле не выходил ни разу.
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