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25 января 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» объявил о переходе хавбека молодёжной сборной Германии Донкора

Полузащитник Антон-Леандер Донкор, права на которого принадлежат «Вольфсбургу», продолжит карьеру в «Эвертоне».

Об этом сообщает пресс-служба «ирисок». В мерсисайдский клуб 19-летний полузащитник перебрался на правах аренды.

«Я очень рад и благодарен за возможность находиться здесь. “Эвертон” — это великий клуб, мне нравится, как они играют. Хочу бросить вызов английскому футболу», — цитирует Донкора пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги молодой полузащитник на поле не выходил ни разу.

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