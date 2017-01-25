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25 января 2017, 12:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Максимовича в «Астане» может заменить белорус

По информации Sports.kz, заменой собравшемуся в «Валенсию» Неманье Максимовичу может стать игрок национальной сборной Беларуси из Премьер-Лиги футбольного чемпионата России.

По информации Sports.kz заменой собравшемуся в Валенсию <span class=error>Неманье</span> Максимовичу может стать игрок национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> из <nobr>Премьер-Лиги</nobr> футбольного чемпионата России. Увеличить
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Речь идет о 28-летнем Иване Маевском (рост 189 см). Бывший футболист минских МТЗ-РИПО, «Партизана-МТЗ», «Минска» и польской «Завиши» с лета 2015 года выступал за «Анжи». В сезоне 2016/2017 годов опорник провел за махачкалинскую дружину в российском чемпионате 14 матчей, забил 1 мяч.

Участвовал в 11 поединках в составе национальной сборной Беларуси (последний — 13 ноября прошлого года в отборочном турнире чемпионата Мира-2018 против команды Болгарии).

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