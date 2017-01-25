Максимовича в «Астане» может заменить белорус

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Речь идет о 28-летнем Иване Маевском (рост 189 см). Бывший футболист минских МТЗ-РИПО, «Партизана-МТЗ», «Минска» и польской «Завиши» с лета 2015 года выступал за «Анжи». В сезоне 2016/2017 годов опорник провел за махачкалинскую дружину в российском чемпионате 14 матчей, забил 1 мяч.



Участвовал в 11 поединках в составе национальной сборной Беларуси (последний — 13 ноября прошлого года в отборочном турнире чемпионата Мира-2018 против команды Болгарии).