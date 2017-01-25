Максимовича в «Астане» может заменить белорус
По информации Sports.kz, заменой собравшемуся в «Валенсию» Неманье Максимовичу может стать игрок национальной сборной Беларуси из
Премьер-Лиги футбольного чемпионата России.
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Речь идет о 28-летнем Иване Маевском (рост 189 см). Бывший футболист минских
Участвовал в 11 поединках в составе национальной сборной Беларуси (последний — 13 ноября прошлого года в отборочном турнире чемпионата Мира-2018 против команды Болгарии).
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