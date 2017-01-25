Не трусь, «белорус»

Вставим тут и мы свои три тиынки…



Примечательно, что не в БАТЭ ведь отправился отгрузивший не так давно дубль национальной сборной Польше в отборочном матче футболист, а всего лишь в «Шахтер» (Солигорск) — клуб достаточно уважаемый в родной стране, но за ее пределами звезд с неба явно до сих пор не хватавший.



На самом деле, белорусские горняки (а Хиже пребывание в рядах шахтерского коллектива не в новинку — три года в Караганде ни для него самого, ни для казахстанского клуба бесследно не прошли) с 2010 года не сходят с пьедестала почета чемпионата Беларуси. Однако на его верхнюю ступеньку единственный раз в истории они вскарабкивались еще в 2005-м. С тех пор в белорусском футболе один гегемон — клуб из Борисова.



На европейской арене горняки из Солигорска не новички, однако, как уже указывалось выше, серьезные достижения на континентальном уровне «Шахтеру» из Беларуси пока не покорялись. Не считать же, на самом деле, таковым один выход в раунд плей-офф Лиги Европы, правда? Так что здесь с горячим желанием Хижниченко, не раз им озвучиваемым, играть в Европе наблюдаются, на первый взгляд, явный диссонанс…



Но это — если не предполагать, что в ближайшем будущем перед солигорской командой будет ставиться задача всерьез проявить себя на континентальном уровне. Однако почему, собственно, и не представить себе подобное развитие событий? Вряд ли такой наставник, как Олег Кубарев, приглашался в «Шахтер» только под решение задач на внутренней арене. А потому можно думать, что постановка перед вверенной ему дружиной цели с лучшей стороны проявить себя в еврокубковых соревнованиях достаточно реальна. В таком же контексте приглашение в состав «Шахтера» ведущего форварда Казахстана уже не выглядит слишком удивительным.



Если бы не одно «но» — деньги.



Здесь можно предполагать несколько версий относительно того, чем же конкретно привлек Сергея достаточно скромный белорусский «Шахтер». Достаточно скромный, оговоримся, — до последнего времени.



И тут — первый вариант. Кто знает наверняка и доподлинно, какие конкретно сейчас процессы происходят в футбольном солигорском клубе? Таких людей откровенно мало, мягко говоря. Возможно, этот клуб ожидают в ближайшем будущем достаточно серьезные инвестиции со стороны какой-либо из заинтересованных групп. Например, — из нашей страны. Почему — нет? И тогда в приходе в «Шахтер» достаточно недешевого нападающего из Казахстана не будет ничего особо удивительного. Хижниченко вновь будут продвигать в Европу — однако уже вместе с солигорским клубом.



Вариант второй. Не самый, прямо скажем, логичный и правдоподобный. Не будем лукавить: Сергей успел кое-что заработать в футболе на жизнь. Быть может, казахстанец, просто-напросто, решил отдохнуть от плохих казахстанских футбольных полей и поиграть какое-то время на хороших белорусских? Пусть и за минимальную, по казахстанским меркам, зарплату…



Но — ему только 25. А другие версии, объясняющие этот трансфер, на ум как-то и не идут. Значит, — одно из двух?..



Что касается перспектив Сергея Хижниченко зарекомендовать себя в Беларуси с лучшей стороны — почему бы, собственно, и нет? В свое время, помнится, Михаил Гордейчук уезжал в эту страну из фарм-клуба карагандинского «Шахтера» — и стал в итоге одним из ведущих белорусских футболистов. Казахстанцы — они закаленные. Им нет особой разницы, в мороз ли выходить на поле или в зной. На синтетику или на лед…



А Хижниченко хочется пожелать в другом государстве только удачи. Не трусь, «белорус»! Прорвемся.