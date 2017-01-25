Не трусь, «белорус»
Недавняя новость о подписании форвардом национальной сборной Казахстана Сергеем Хижниченко контракта с «Шахтером» из Солигорска порядком всколыхнула футбольную общественность как нашей страны, так и Беларуси. В настоящее время отечественные и белорусские поклонники вида спорта № 1 увлеченно прикидывают, что же именно сподвигло нападающего из богатого, но не слишком развитого в футбольном плане Казахстана выбрать местом продолжения своей игровой карьеры достаточно футбольную, однако бедную Беларусь.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вставим тут и мы свои три тиынки…
Примечательно, что не в БАТЭ ведь отправился отгрузивший не так давно дубль национальной сборной Польше в отборочном матче футболист, а всего лишь в «Шахтер» (Солигорск) — клуб достаточно уважаемый в родной стране, но за ее пределами звезд с неба явно до сих пор не хватавший.
На самом деле, белорусские горняки (а Хиже пребывание в рядах шахтерского коллектива не в новинку — три года в Караганде ни для него самого, ни для казахстанского клуба бесследно не прошли) с 2010 года не сходят с пьедестала почета чемпионата Беларуси. Однако на его верхнюю ступеньку единственный раз в истории они вскарабкивались еще в 2005-м. С тех пор в белорусском футболе один гегемон — клуб из Борисова.
На европейской арене горняки из Солигорска не новички, однако, как уже указывалось выше, серьезные достижения на континентальном уровне «Шахтеру» из Беларуси пока не покорялись. Не считать же, на самом деле, таковым один выход в раунд
Но это — если не предполагать, что в ближайшем будущем перед солигорской командой будет ставиться задача всерьез проявить себя на континентальном уровне. Однако почему, собственно, и не представить себе подобное развитие событий? Вряд ли такой наставник, как Олег Кубарев, приглашался в «Шахтер» только под решение задач на внутренней арене. А потому можно думать, что постановка перед вверенной ему дружиной цели с лучшей стороны проявить себя в еврокубковых соревнованиях достаточно реальна. В таком же контексте приглашение в состав «Шахтера» ведущего форварда Казахстана уже не выглядит слишком удивительным.
Если бы не одно «но» — деньги.
Здесь можно предполагать несколько версий относительно того, чем же конкретно привлек Сергея достаточно скромный белорусский «Шахтер». Достаточно скромный, оговоримся, — до последнего времени.
И тут — первый вариант. Кто знает наверняка и доподлинно, какие конкретно сейчас процессы происходят в футбольном солигорском клубе? Таких людей откровенно мало, мягко говоря. Возможно, этот клуб ожидают в ближайшем будущем достаточно серьезные инвестиции со стороны
Вариант второй. Не самый, прямо скажем, логичный и правдоподобный. Не будем лукавить: Сергей успел
Но — ему только 25. А другие версии, объясняющие этот трансфер, на ум
Что касается перспектив Сергея Хижниченко зарекомендовать себя в Беларуси с лучшей стороны — почему бы, собственно, и нет? В свое время, помнится, Михаил Гордейчук уезжал в эту страну из
А Хижниченко хочется пожелать в другом государстве только удачи. Не трусь, «белорус»! Прорвемся.
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