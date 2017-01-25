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25 января 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

DM: Коутиньо стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ливерпуля»

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полузащитник английского «Ливерпуля» Филипе Коутиньо стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным газеты бразилец будет получать согласно новому контракту более 200 тысяч фунтов в неделю. Увеличить
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В среду «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с 24-летним футболистом до 2022 года. По данным газеты, бразилец согласно новому соглашению будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю, что является самой большой зарплатой в истории клуба.

«Я очень рад подписать новый контракт, — сказал Коутинью. — Горжусь этим клубом и очень рад быть здесь. Буду работать усерднее, чтобы оправдать оказанное мне доверие».

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл 18 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился шестью забитыми мячами. Бразилец перешел в «Ливерпуль» из итальянского «Интера» в 2013 году, подписав долгосрочный контакт с английским клубом.

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