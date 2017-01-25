Ракитич: Освистывание Роналду болельщиками «Реала»? Предпочитаю говорить о себе
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что ему неинтересен вопрос, связанный с отношением болельщиков «Реала» к нападающему Криштиану Роналду.
Португальский футболист время от времени подвергается освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Освистывание Роналду болельщиками “Реала”? Я предпочитаю говорить о себе. Криштиану — великий футболист. Люди знают, что должны делать, и он также. Как коллега желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.
Ракитич отметил также, что футболисты «Барселоны» спокойны и намерены в нынешнем сезоне выиграть все титулы.
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