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25 января 2017, 11:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ракитич: Освистывание Роналду болельщиками «Реала»? Предпочитаю говорить о себе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что ему неинтересен вопрос, связанный с отношением болельщиков «Реала» к нападающему Криштиану Роналду.

Португальский футболист время от времени подвергается освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Освистывание Роналду болельщиками “Реала”? Я предпочитаю говорить о себе. Криштиану — великий футболист. Люди знают, что должны делать, и он также. Как коллега желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Ракитич отметил также, что футболисты «Барселоны» спокойны и намерены в нынешнем сезоне выиграть все титулы.

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