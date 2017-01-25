Ракитич: Освистывание Роналду болельщиками «Реала»? Предпочитаю говорить о себе

Португальский футболист время от времени подвергается освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



«Освистывание Роналду болельщиками “Реала”? Я предпочитаю говорить о себе. Криштиану — великий футболист. Люди знают, что должны делать, и он также. Как коллега желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.



Ракитич отметил также, что футболисты «Барселоны» спокойны и намерены в нынешнем сезоне выиграть все титулы.