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25 января 2017, 11:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: Коутиньо — это игрок мирового класса, который постоянно прогрессирует

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо.

Бразильский футболист подписал новый договор, рассчитанный до 2022 года.

«Это замечательная новость для всех поклонников «Ливерпуля». Я думаю, что каждый знает, что Филиппе является великим футболистом, но не всем известно, что он оказывает большое влияние в раздевалке на товарищей по команде.

Я знал его ещё до прихода в «Ливерпуль», а уже здесь увидел, на что Коутиньо способен. Он игрок мирового класса, который постоянно развивается. Филиппе знает, что может реализовать свои мечты и амбиции в «Ливерпуле», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

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