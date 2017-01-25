Бразильский футболист подписал новый договор, рассчитанный до 2022 года.



«Это замечательная новость для всех поклонников «Ливерпуля». Я думаю, что каждый знает, что Филиппе является великим футболистом, но не всем известно, что он оказывает большое влияние в раздевалке на товарищей по команде.



Я знал его ещё до прихода в «Ливерпуль», а уже здесь увидел, на что Коутиньо способен. Он игрок мирового класса, который постоянно развивается. Филиппе знает, что может реализовать свои мечты и амбиции в «Ливерпуле», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.