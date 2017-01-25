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25 января 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Карпаты» сыграли два матча за один день

После победы над узбекским «Алмалыком» (3:1) футболистов «Карпат» на сборах в Турции ждал вечерний спарринг против казахского «Акжайыка».

После победы над узбекским <span class=error>Алмалыком</span> (3:1) футболистов Карпат на сборах в Турции ждал вечерний спарринг против казахского Акжайыка Увеличить
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Олег Дулуб во втором за день товарищеском матче испытал других игроков, сообщает «Сегодня».

Поединок против последней команды регулярного сезона чемпионата Казахстана завершился вничью — 0:0.

Всего «Карпаты» в Турции провели уже четыре товарищеских матча.

Фото: «Сегодня».

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