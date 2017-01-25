«Карпаты» сыграли два матча за один день
После победы над узбекским «Алмалыком» (3:1) футболистов «Карпат» на сборах в Турции ждал вечерний спарринг против казахского «Акжайыка».
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Олег Дулуб во втором за день товарищеском матче испытал других игроков, сообщает «Сегодня».
Поединок против последней команды регулярного сезона чемпионата Казахстана завершился вничью — 0:0.
Всего «Карпаты» в Турции провели уже четыре товарищеских матча.
Фото: «Сегодня».
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