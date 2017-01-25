«Реал» уберет крест с эмблемы атрибутики, продаваемой в странах Персидского залива

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива. Об этом сообщает портал El Confidencial.

Представитель компании «Марка», получившей эксклюзивные права на производство и распространение продукции «Реала», сообщил, что эмблема будет изменена из-за особенностей культуры стран Ближнего Востока. «Мы должны быть осторожны с регионами Персидского залива, где есть чувствительность к продуктам с символикой креста», — сказал Халед аль-Мхаири, вице-президент компании.

В 2014 году «Реал» также убирал с эмблемы крест, когда спонсором клуба был национальный банк Абу-Даби.

«Реал» является одним из самых титулованных клубов мира. Мадридцы 32 раза становились чемпионами Испании и 11 раз выигрывали Лигу чемпионов.