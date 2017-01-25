Близнюк: «Металлург» вроде бы и дома находится, но в то же время нигде

Уже экс-наставник «Металлурга» Илья Близнюк рассказал UA-Футбол о шести месяцах, проведенных в Запорожье, своем новом месте работы, однако отказался рассказывать о причине, по которой покинул «металлургов».

— Вы были практически в самом начале зарождения «Металлурга». Какие вопросы пришлось решать в первую очередь?

— Вопросы финансирования и комплектования команды. Потому что на тот момент особых финансов не было, и в той ситуации никто — ни город, ни область — руку помощи не протянули. Поэтому в этом плане было очень сложно. Пришлось лепить из того, что осталось в Запорожье: бывших воспитанников, 17−18-летних ребят. Отсюда и такой результат. Потому что практически одна молодежь не может тянуть. Хотя ребята добросовестные, но результат был прогнозируемым.

— Как часто игроки отказывались от предложения перейти в «Металлург»?

— Естественно, отказывались. Руководство старалось из последних сил, находило какие-то средства, но на те условия опытные ребята, которым нужно было кормить семьи, не соглашались.

— Под конец лета и в начале осени команда была в яме, которая продолжалась восемь матчей. Как выходили из кризиса?

— Те удачные матчи, которые у нас были в начале чемпионата, к сожалению, не принесли результат. Хотя команда очень достойно выглядела, но, повторюсь, молодежь не справилась психологически. Приходилось выводить их из этой ямы. Очень сложно было, потому что ребята «потухли» после нескольких поражений. С кем-то приходилось разговаривать, кого-то убеждать. Нужно было находить точки соприкосновения, чтобы они побыстрее входили в большой футбол, потому что переход из детского во взрослый очень тяжело дается.

— Какие условия работы были в «Металлурге»?

— Условия были тяжелые. Арендовали поле на базе. Хотелось бы, конечно, чтобы была база, но, к сожалению, у нас все было только в аренду. То есть аренда поля, аренда стадиона, ничего в собственность не предоставлялось. В этом плане тяжело. Вроде бы ты и дома находишься, но в то же время нигде: просто приехал, потренировался и уехал.

— Домашние матчи «Металлург» проводил на базе, «Славутич-Арене» и даже Никополе. Оставляло ли это какой-то отпечаток на команде?

— Безусловно. В первую очередь, даже сами футболисты говорили об этом между собой. Нам приходилось очень сложно в этом плане и мы беседовали с ними, чтобы они с пониманием относились.

— Проблемы с финансированием сказывались на выплатах зарплат и премий?

— Со всеми рассчитались до конца и ни перед кем задолженностей не было на тот момент, пока я находился в команде.

— Не кажется ли вам, что «Металлург» поспешил с идеей перехода на профессиональные рельсы?

— Я бы не сказал, что он поспешил. Если бы было немножко другое финансирование, и игроки были бы опытнее, ведь запорожский край богат футболистами, и результат был бы соответственно другим. Все упирается в финансы. Прежде всего, инфраструктура должна быть. Когда это все происходило на желании одних людей, а другие навстречу не пошли, то это очень сложно.

— Какое самое положительное воспоминание за полгода работы в Запорожье у вас осталось?

— Очень много положительных воспоминаний. Во-первых, и ребята, и общение, и тренировочный процесс был очень интересен им. Другое дело, что результат меня не радовал.

Думаю, самое радостное — это то, что та молодежь, которая не была востребована, сейчас немножко себя зарекомендовала и показала, на что способна. Она поняла, что такое взрослый футбол. Им представился шанс. Воспользуются ли они им — это уже в их руках.

— Какой главный урок вы вынесли для себя из периода работы в «Металлурге»?

— В первую очередь, должно быть комплексное сотрудничество всех структур: городских властей, руководства клуба, тренерского штаба с футболистами, качественные футболисты, а также перспективная молодежь. Здесь целый комплекс вопросов, который научил немножко по-другому смотреть на ситуацию.

— Почему решили покинуть «Металлург»?

— Хотелось бы на этот вопрос не отвечать.

— Сейчас вы перешли на работу в плискскую «Еднисть», которая уже продолжительное время выступает среди любителей. Почему решили променять профессиональный футбол на аматорский?

— Руководство клуба предложило посмотреть, что у клуба есть, чтобы создать перспективную команду. Сейчас на турнире в Киеве [мемориале Макарова] просмотрено 29 человек. Хочется создать команду, которая боролась бы за хорошие места, а также есть надежда, что руководство клуба будет стремиться пойти во вторую лигу. Потому-то у «Едности» есть инфраструктура: великолепная база, с искусственным и естественным полями, трибунами, гостиница с хорошими условиями. То есть то, что необходимо для футболиста, чтобы готовиться и не думать, где ты будешь завтра тренироваться.

В перспективе хотелось бы посмотреть еще людей. В дальнейшем у нас будет разговор с президентом клуба. Мы будем общаться, находить точки соприкосновения, как улучшить не только игру, но и усилиться качественными футболистами. Все-таки это Киевская область. И в киевском «Динамо» есть футболисты, которые прошли U-19, а сейчас не видят перспективы в клубе и ищут дальнейшее место работы. Мы этих людей просматриваем, а затем будем садиться и разговаривать, что нужно, чтобы усилить те или иные позиции в команде.

— Какие ближайшие планы у «Едности»?

— В феврале мы сыграем на турнире Щанова. Но сейчас еще продолжается мемориал Макарова [команда Близнюка вышла в четвертьфинал], где нам бы хотелось пройти еще дальше, дабы продолжить просмотр футболистов.