Близнюк: «Металлург» вроде бы и дома находится, но в то же время нигде
Опытный специалист — о буднях в запорожском клубе.
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Уже
— Вы были практически в самом начале зарождения «Металлурга». Какие вопросы пришлось решать в первую очередь?
— Вопросы финансирования и комплектования команды. Потому что на тот момент особых финансов не было, и в той ситуации никто — ни город, ни область — руку помощи не протянули. Поэтому в этом плане было очень сложно. Пришлось лепить из того, что осталось в Запорожье: бывших воспитанников, 17−18-летних ребят. Отсюда и такой результат. Потому что практически одна молодежь не может тянуть. Хотя ребята добросовестные, но результат был прогнозируемым.
— Как часто игроки отказывались от предложения перейти в «Металлург»?
— Естественно, отказывались. Руководство старалось из последних сил, находило
— Под конец лета и в начале осени команда была в яме, которая продолжалась восемь матчей. Как выходили из кризиса?
— Те удачные матчи, которые у нас были в начале чемпионата, к сожалению, не принесли результат. Хотя команда очень достойно выглядела, но, повторюсь, молодежь не справилась психологически. Приходилось выводить их из этой ямы. Очень сложно было, потому что ребята «потухли» после нескольких поражений. С
— Какие условия работы были в «Металлурге»?
— Условия были тяжелые. Арендовали поле на базе. Хотелось бы, конечно, чтобы была база, но, к сожалению, у нас все было только в аренду. То есть аренда поля, аренда стадиона, ничего в собственность не предоставлялось. В этом плане тяжело. Вроде бы ты и дома находишься, но в то же время нигде: просто приехал, потренировался и уехал.
— Домашние матчи «Металлург» проводил на базе, «Славутич-Арене» и даже Никополе. Оставляло ли это
— Безусловно. В первую очередь, даже сами футболисты говорили об этом между собой. Нам приходилось очень сложно в этом плане и мы беседовали с ними, чтобы они с пониманием относились.
— Проблемы с финансированием сказывались на выплатах зарплат и премий?
— Со всеми рассчитались до конца и ни перед кем задолженностей не было на тот момент, пока я находился в команде.
— Не кажется ли вам, что «Металлург» поспешил с идеей перехода на профессиональные рельсы?
— Я бы не сказал, что он поспешил. Если бы было немножко другое финансирование, и игроки были бы опытнее, ведь запорожский край богат футболистами, и результат был бы соответственно другим. Все упирается в финансы. Прежде всего, инфраструктура должна быть. Когда это все происходило на желании одних людей, а другие навстречу не пошли, то это очень сложно.
— Какое самое положительное воспоминание за полгода работы в Запорожье у вас осталось?
— Очень много положительных воспоминаний.
Думаю, самое радостное — это то, что та молодежь, которая не была востребована, сейчас немножко себя зарекомендовала и показала, на что способна. Она поняла, что такое взрослый футбол. Им представился шанс. Воспользуются ли они им — это уже в их руках.
— Какой главный урок вы вынесли для себя из периода работы в «Металлурге»?
— В первую очередь, должно быть комплексное сотрудничество всех структур: городских властей, руководства клуба, тренерского штаба с футболистами, качественные футболисты, а также перспективная молодежь. Здесь целый комплекс вопросов, который научил немножко
— Почему решили покинуть «Металлург»?
— Хотелось бы на этот вопрос не отвечать.
— Сейчас вы перешли на работу в плискскую «Еднисть», которая уже продолжительное время выступает среди любителей. Почему решили променять профессиональный футбол на аматорский?
— Руководство клуба предложило посмотреть, что у клуба есть, чтобы создать перспективную команду. Сейчас на турнире в Киеве [мемориале Макарова] просмотрено 29 человек. Хочется создать команду, которая боролась бы за хорошие места, а также есть надежда, что руководство клуба будет стремиться пойти во вторую лигу.
В перспективе хотелось бы посмотреть еще людей. В дальнейшем у нас будет разговор с президентом клуба. Мы будем общаться, находить точки соприкосновения, как улучшить не только игру, но и усилиться качественными футболистами.
— Какие ближайшие планы у «Едности»?
— В феврале мы сыграем на турнире Щанова. Но сейчас еще продолжается мемориал Макарова [команда Близнюка вышла в четвертьфинал], где нам бы хотелось пройти еще дальше, дабы продолжить просмотр футболистов.
Другое дело, что мы будем общаться с президентом относительно финансирования. Если будут качественные футболисты, хотелось бы его не только подготовить, но чтобы президент на этом еще и заработал
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