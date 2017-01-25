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25 января 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Заря» отправилась на сборы

Вернидуб взял на сборы 27 футболистов.

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Сегодня рано утром делегация луганской «Зари» взяла курс на Турцию. «Черно-белые» пробудут на турецкой земле, начиная с сегодняшнего дня, 25-го января, заканчивая 7-м февраля. Это сроки первого турецкого сбора.

На сборы Юрий Вернидуб взял следующих футболистов:

Алексей Шевченко, Игорь Левченко, Олег Чуваев, Евгений Опанасенко, Артем Гордиенко, Григорий Ярмаш, Вячеслав Чечер, Эдуард Соболь, Михаил Шершень, Никита Каменюка, Рафаэль Форстер, Артем Сухоцкий, Анджело Качавенда, Паулиньо, Иван Петряк, Джаба Липартия, Руслан Бабенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Желько Любенович, Игорь Харатин, Егор Шалфеев, Гегам Кадимян, Деннис Бонавентуре, Владислав Сандрак-Винницкий, Владислав Кулач, Денис Безбородько.

Напомним, что на первом сборе запланировано четыре контрольных матча.

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