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25 января 2017, 11:46 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Будковский покинет «Шахтер»

Фонсека отказался от услуг двух футболистов.

<span class=error>Фонсека</span> отказался от услуг двух футболистов. Увеличить
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Сегодня «Шахтер» отправился на сбор в Португалию, где будет готовиться к второй части сезона.

Не полетел с командой форвард Филипп Будковский, который будет искать себе новый клуб.

Кроме того, в дубль вернулся грузинский легионер Георги Арабидзе, — сообщили в эфире канала «Футбол 1».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Шахтера» после подписания Бланко Лещука оставит в команде только трех нападающих.

Шахтер Д
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