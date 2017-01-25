Будковский покинет «Шахтер»

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Сегодня «Шахтер» отправился на сбор в Португалию, где будет готовиться к второй части сезона.

Не полетел с командой форвард Филипп Будковский, который будет искать себе новый клуб.

Кроме того, в дубль вернулся грузинский легионер Георги Арабидзе, — сообщили в эфире канала «Футбол 1».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Шахтера» после подписания Бланко Лещука оставит в команде только трех нападающих.