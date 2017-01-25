«Олимпик» подпишет Сергийчука

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Из всех футболистов, которые были на просмотре в «Олимпике», контракты будут заключены только с двумя.

Кроме Ивана Брикнера, о котором сообщалось ранее, состав донецкой команды пополнит нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук.

Контракты с этими футболистами будут подписаны в ближайшее время, — сообщает служба новостей канала «Футбол 1».

Ранее сообщалось, что в «олимпике» также ждут возвращения Мохи в состав команды.